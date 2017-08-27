Новотны: матч с «Магниткой» показал, что «Лада» может играть на равных со всеми

Нападающий «Лады» Иржи Новотны поделился впечатлениями после поражения в игре с «Металлургом» (4:5).



«Матч с «Металлургом» показал, что в КХЛ мы можем играть на равных с каждым. Это сто процентов! Страшных соперников в лиге нет. А уступили мы из-за наших глупых ошибок. Ведь начали очень хорошо, повели 2:0. И пусть потом стали проигрывать 2:3, смогли переломить ход встречи и снова повести. Это говорит о том, что у команды есть характер. Но у нас такой коллектив, что побеждать мы можем, только если все у нас выкладываются на сто процентов, ведь в составе много молодёжи. А если три-четыре человека будут выпадать, то результата не будет. Нужны все!



Болельщики были супер, спасибо им! Пришло много людей, ведь «Магнитка» — команда звёздная. И очень приятно, что после матча нам аплодировали, даже несмотря на поражение», — цитирует Новотны официальный сайт клуба.

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