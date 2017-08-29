Анисин: в «Динамо» единый коллектив, мы пойдём за Воробьёва до конца

Нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин рассказал о травме, полученной во время предсезонного матча, а также поделился мнением о главном тренере команды Владимире Воробьёве.

«С медицинским штабом делаем всё для того, чтобы я выздоровел как можно быстрее. Как получится — один господь бог знает. Играли с Хабаровском, неудачное столкновение, попал в борт. Очень жаль, что так получилось, но это хоккей, не шахматы. Никто не застрахован. В „Динамо“ приняли как в родном доме, никакой адаптации не было, можно сказать, вернулся домой. Атмосфера в раздевалке очень благоприятная, не сказал бы, что она слишком изменилась. Всегда в „Динамо“ была добродушная обстановка, всё здорово.



Владимира Воробьёва я знаю очень давно, мы с ним даже играли в одной тройке в Череповце, и неплохо получалось. Потом я был в Череповце, когда Владимир Анатольевич был там помощником Назарова. Уже тогда у него были задатки главного тренера, все просмотры, нюансы он всегда брал на себя. Начинающим этого тренера назвать сложно, желаю ему успехов, а мы постараемся ему в этом помочь. У нас единый коллектив, мы живём одной семьёй и пойдём за этого человека до конца. По крайней мере приложим все силы для этого. У „Динамо“ задачи самые высокие: попадание в плей-офф и Кубок Гагарина», — сказал Анисин в эфире клубного телевидения.

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