Житник: от 3:11 до 5:0 практически за сутки — обычно так играют любители

Олимпийский чемпион, известный хоккеист Алексей Житник высказался о старте сезона в КХЛ.

«С одной стороны, в КХЛ всё очень предсказуемо: лидеры лиги СКА и ЦСКА с первых же туров начали штамповать победы. С другой — в середине турнирной таблицы много неожиданных результатов. Те же «Сочи» сначала летят в Уфе — 3:11, а потом отыгрываются в Казани — 5:0. От «минус 8» до «плюс 5» практически за сутки — обычно так играют только любительские команды.

Уверенный старт лидеров? Для НХЛ это не характерно — фавориты обычно раскачиваются к зиме, ко второй половине чемпионата. Если же говорить о сочинских качелях, то за океаном иногда происходят и более весёлые вещи. Помню, как под Новый год мы с «Баффало» дома были разбиты «Торонто», если не ошибаюсь, 2:7. А на следующий день, уже после Нового года, в ответной игре разгромили того же соперника — 8:3. Потом ребята шутили: мол, одни расслабились при проводах Старого года, а другие — уже при встрече Нового», — цитирует Житника Russia-Hockey.