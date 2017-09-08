«Барыс» в гостях разгромил рижское «Динамо», Карлссон оформил «сухарь»

«Барыс» всухую обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в столице Латвии, завершилась со счётом 6:0.
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Заброшенными шайбами в составе астанинской команды отметились Найджел Доус, оформивший дубль, Даррен Диц, Константин Пушкарёв, Роман Савченко и Линден Вей. Вратарь Хенрик Карлссон провёл матч на ноль, отразив 21 бросок.
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