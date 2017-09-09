Н. Кронвалль: моё колено — классический случай износа, но я полон надежд

Защитник клуба «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль поделился подробностями о своей хронической проблеме с коленом, которую нельзя устранить хирургическим путём.
«Это классический случай износа. Я серьёзно потрудился этим летом, и сейчас колено чувствует себя хорошо. Но даже если оно в порядке после спортзала, но при этом ты не можешь кататься, вся эта подготовка не стоит абсолютно ничего. Впрочем, я полон надежд. Готовлюсь играть с первых дней сезона», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.
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