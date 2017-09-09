Карпов: со всеми играть сложно, сейчас быстрый и тяжёлый хоккей

Нападающий СКА Максим Карпов подвёл итоги выездной серии петербургского клуба, в которой «армейцы» выиграли все матчи.



«С кем из соперников было проще? Со всеми играть сложно. Сейчас быстрый, тяжелый хоккей, и все умеют играть, так что было непросто. Наше новое сочетание? Это только первая игра. Надеюсь, и дальше все будет хорошо — не будем загадывать.



Первое, что сделаю по прилёте в Петербург? Побыстрее домой поеду, к жене.



Длительная победная серия не расслабляет, она только радости и уверенности придаёт», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.