Ворачек: нынешняя НХЛ — это катание, без этого ничего не добиться

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек поделился мнением о важности хорошего катания в нынешнем хоккее.



«Нынешняя НХЛ — это катание. Если не умеешь отлично кататься на коньках, ты не сумеешь добиться многого. Однажды, после восстановления от травмы, я потерял свой ритм при катании. А без него ты — не ты.



Такая проблема беспокоила меня и в прошлом году. Травмы бедёр доставляют серьёзный дискомфорт, и непросто чувствовать, что ты не можешь вернуться на свой уровень», — приводит слова Ворачека Sporsnet.

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