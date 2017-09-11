Найджел Доус хотел бы продлить контракт с «Барысом»

Капитан «Барыса» Найджел Доус сообщил, что хотел бы продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение истекает по окончании сезона-2017/18. Доус в настоящий момент является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ, набрав 16 (12+4) очков в восьми матчах. Астанинская команда занимает первое место на Востоке.

«Мне нравится в „Барысе“ и хотелось бы остаться в этой команде. Но сейчас я сфокусирован на нынешнем сезоне и пытаюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде выйти в плей-офф и успешно там выступить.

В чём секрет моего успеха? Я просто использую свои шансы. У меня неплохо получается выбирать позицию, стараюсь действовать быстро и искать свободное пространство на площадке. Также у нас отличное взаимопонимание с партнёрами. Я очень долго играл с Бойдом и Боченски, у меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к ним. Трудно найти кого-то, с кем бы мне было настолько же комфортно, но с моими нынешними партнёрами я пытаюсь добиться подобного. Мы стараемся налаживать коммуникацию в каждой игре. Будем действовать в том же ритме", — цитирует Доуса ТАСС.