«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Слован» по буллитам

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 2:1 Б. «Моряки» одержали провели восемь матчей и одержали вторую победу в сезоне.

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В первом периоде соперники не сумели отличиться, а в середине второй двадцатиминутки Дамир Жафяров вывел команду Александра Андриевского вперёд. Гости смогли отыграться лишь на последней минуте благодаря голу Радека Смоленяка. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Дмитрий Саюстов.

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