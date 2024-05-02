В «Торпедо» поблагодарили Максима Гафурова за работу генеральным менеджером. Специалист стал заместителем председателя правительства Нижегородской области.

«Максим Романович — коренной нижегородец (родом из Дзержинска), работал в «Торпедо» с 2020 года. За это время наш клуб пополнил целый ряд молодых и перспективных игроков, был взят курс на развитие собственных воспитанников с прицелом на атакующий стиль игры команды. Мы благодарим Максима Романовича за плодотворный труд и желаем успехов в работе на благо нашего региона!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

Как сообщали ранее ряд СМИ, Гафуров покинул пост генменеджера «Торпедо» из-за разногласий с главным тренером Игорем Ларионовым. По сообщениям источников, Ларионов поставил ультиматум губернатору области Никитину, заявив, что покинет «Торпедо», если Гафуров не уйдёт из клуба.