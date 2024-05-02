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Новым главным тренером санкт-петербургского «Динамо» назначен Игорь Гришин

Новым главным тренером санкт-петербургского «Динамо» назначен Игорь Гришин
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Новым главным тренером санкт-петербургского «Динамо» назначен Игорь Гришин, сообщает пресс-служба ВХЛ. В его тренерский штаб вошли тренеры Максим Кривоножкин и Алексей Пепеляев, тренер вратарей Алексей Цветков, тренер по ОФП Денис Коротеев и видеотренер Даниил Стальнов.

57-летний специалист работал в детских школах ЦСКА, «Витязя» и «Динамо», тренировал юниорскую сборную России и «Красную Армию», приводил «Толпар» к бронзовым медалям МХЛ, в ВХЛ и КХЛ возглавлял «Рязань-ВДВ», «Химик» и «Спартак». В сезоне-2022/2023 воскресенский «Химик» под его руководством смог впервые завоевать Кубок Петрова.

Напомним, 28 февраля 2024 года санкт-петербургское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова закончило своё выступление в плей-офф ВХЛ. Команда со счётом 0-4 в серии уступила альметьевскому «Нефтянику».

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