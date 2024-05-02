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«Авангард» подписал контракт с защитником Павлом Коледовым

«Авангард» подписал контракт с защитником Павлом Коледовым
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два года с защитником Павлом Коледовым, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей и одна результативная передача с показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ Коледов провёл 596 матчей, в которых набрал 124 очка — забросил 38 шайб и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «+46». Помимо «Салавата Юлаева», защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».

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