«Адмирал» и «Витязь» произвели обмен нападающими

«Адмирал» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжает нападающий Игорь Угольников, а в подмосковный клуб направляется форвард Егор Морозов. Соглашение «Адмирала» с Угольниковым носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Угольников дебютировал на взрослом уровне в составе участника чемпионата ВХЛ — команды «Ариада». Всего в ВХЛ он провёл шесть сезонов, трижды участвовал в розыгрыше Кубка Петрова. Прошлый сезон Угольников провёл в составе «Витязя». В дебютном для себя чемпионате КХЛ провёл 47 матчей и набрал 8 очков (4+4).

Морозов начинал прошлый сезон в составе московского «Динамо», а затем перешёл в «Адмирал». В общей сложности в сезоне-2023/2024 29-летний форвард провёл 31 матч и набрал 4 (2+2) очка.