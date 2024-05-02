«Витязь» огласил тренерский штаб на сезон-2024/2025 КХЛ. Главным тренером назначен Павел Десятков, ранее входивший в тренерский штаб «Лады». В состав тренерского штаба «Витязя» вошли тренеры Александр Гольц, Дмитрий Кокорев, тренер по ОФП Николай Пронин и видеотренер Артём Захаров.

Гольц тренерскую работу начал в 2017 году в «Фюссене», завершив в составе этого германского клуба карьеру игрока. В 2019 году вошёл в тренерский штаб «Северстали», в 2020-м – магнитогорского «Металлурга», в 2021-м – «Сибири». В сезоне-2022/2023 работал тренером команды ВХЛ «СКА-Нева». В прошлом сезоне – тренер «Сочи» в КХЛ.

Кокорев в сезоне-2022/2023 вошёл в тренерский штаб «Сочи», в январе 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера, а после сезона был утверждён на этом посту на сезон-2023/2024.