Главный арбитр Ночной лиги: к нам приходит всё больше судей высшей квалификации

Главный арбитр Ночной лиги Александр Зайцев рассказал о повышении качества судейства и изменениях в структуре региональных судейских комитетов.



«Уровень судейства в Москве растёт, и могу сказать, почему. Дело в том, что в Ночную лигу просится всё большее количество арбитров высокой квалификации. Это, во-первых, повышает уровень судейства само по себе. Во-вторых, заставляет остальных тянутся за ними, так как рабочее место терять не хочет никто. Чем объяснить стремление арбитров высокой квалификации работать в Ночной лиге? Не думаю, что речь стоит вести только о дополнительном заработке — для судей высокого уровня он не играет очень уж существенной роли. Им у нас просто интересно, так как Ночная лига растёт и развивается.



Главное новшество — теперь главных региональных арбитров утверждаю я по предложению с места. На сегодняшний день предложения поступили от порядка 20 регионов. Ни один кандидат отклонен не был. Теперь мы хотя бы знаем, кто именно возглавляет судейский комитет в каком-либо регионе. А то раньше, как что-то случится, начинали разбираться и выясняли, что судейством руководит человек, не имеющий к нему никакого отношения. Или структура „три в одном“ — это когда региональный представитель также занимал должности главного арбитра и председателя СДК. То есть на местах порой всё делалось по-тихому, без объявлений и уведомлений. Человек, пользуясь служебным положением, занимал три кресла, ставил подписи, решая всё втихомолку. Теперь всё становится гораздо прозрачнее. Это решение направлено на повышение демократизации, существования плюрализма мнений, на осуществление принципа „разделения властей“. В конце концов — на улучшение организации проведения нашего Всероссийского фестиваля», — цитирует Зайцева пресс-служба лиги.

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