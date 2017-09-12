«Югра» на домашней арене потерпела разгромное поражение от «Авангарда»

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела крупное поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 0:7. Команда Игоря Захаркина потерпела третье поражение подряд, с разницей забитых и пропущенных шайб 2-16. Омичи выиграли третью встречу кряду.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Деннис Эверберг, Валентин Пьянов, Максим Березин, Дмитрий Кугрышев, Александр Пережогин и Семён Кошелев, отметившийся дублем. Сухой матч оформил голкипер «Авангарда» Доминик Фурх.



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