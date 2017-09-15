Якушев: Суперсерию-72 невозможно повторить, Кубок мира – это совсем другое

Двукратный олимпийский чемпион, лучший бомбардир сборной СССР в Суперсерии-72 с Канадой Александр Якушев поделился эмоциями в год 45-летия легендарного события.



«Всегда приятно вспомнить свою молодость. Я рад, что Суперсерию-72 помнят не только игроки, но и любители хоккея. О хоккеистах обеих команд отзываются с большой теплотой. Раньше была спортивная злость, а сейчас отношения между нами и канадскими ветеранами совсем другие. Можно сказать, что мы дружим. За эти 45 лет мы очень часто встречались. Мы много раз посещали Канаду, они тоже с удовольствием гостили в России. Хоккей тем и хорош, что укрепляет отношения между людьми. Такое событие, как Суперсерия-72, невозможно повторить. Сейчас многие игроки выступают в НХЛ, нет политического воздействия, как это было в 1972 году. Кубок мира проходит, но это уже совсем другое», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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