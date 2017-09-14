В Музее хоккея вручили именные перстни участникам Суперсерии-72

В Музее хоккея вручили именные перстни участникам хоккейной Суперсерии-1972.



Перстни вручили хоккеистам сборной СССР Александру Якушеву, Владиславу Третьяку, Александру Гусеву, Владимиру Лутченко, Юрию Ляпкину, Юрию Шаталову, Вячеславу Анисину, Юрию Блинову, Александру Волкову, Евгению Зимину, Юрию Лебедеву, Александру Мальцеву, Александру Мартынюку, Борису Михайлову, Вячеславу Старшинову, Владимиру Шадрину и Александру Пашкову. Также были вручены перстни канадским игрокам — Пэту Стэйплтону, Питу Маховличу, Фрэнку Маховличу, Жоселину Говремону, Брэду Парку, Реду Беренсону, Деннису Халлу и Уэйну Кэшману.



Также перстни были вручены вдовам и родственникам тех участников серии Суперсерии, которые уже ушли из жизни.



Произвёл перстни ювелирный дом «Пассаж», а разрабатывали дизайн и производили перстни два месяца. Всего произведено 45 перстней. Каждый перстень состоит из белого золота 14 карат, общий вес перстня — 20 грамм. Кроме золота, там присутствуют сапфиры, рубины и бриллианты (белые и чёрные). Имеется надпись «Суперсерия», флаги СССР и Канады, по бокам серп и молот, с другой стороны кленовый лист. Награда стилизована под налёт времени.