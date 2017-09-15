Мартемьянов: поражение «Амура» беру на себя, с игроками состоялся разговор

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:3).



«Всю ответственность за поражение я беру на себя. Хочу извиниться перед болельщиками, что не можем выиграть дома три матча. К сожалению, эмоций в команде очень много, не хватает холодной головы. Игровое задание выполнено отчасти, из-за этого мы пропускаем голы и сами не можем забить. Моменты есть, мы их не реализовываем. Сейчас состоялся разговор, было высказано игрокам по этому поводу. У наших ворот есть момент, и он залетает. Команда вышла с хорошим желанием, чтобы победить, но соперник оказался мастеровитей, очень грамотно сыграл и в обороне и в атаке. Поражения нас потихонечку отодвигают вниз, к сожалению.



Физически команда выглядит нормально, всё дело в психологии. Нам дали выпустить пар, это условное выражение. Соперник дал нам почувствовать игру: вроде у нас инициатива, домашние стены помогают и всё хорошо. В подсознании сидит, что всё будет продолжаться. Соперник очень правильно и грамотно сыграл. Вторые периоды надо играть более организованно, пока не могу достучаться до игроков», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Слован» прервал 5-матчевую серию поражений, на выезде одолев «Амур»

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