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Аболс: с «Динамо» «Лада» опять нашла способ, как проиграть матч

15 сентября 2017, пятница. 22:19 Хоккей

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:3.

«Третий период провели неплохо, но, главное, опять нашли способ проиграть. Опять было нарушение численного состава, но эти нарушения были без вариантов, и они стоили матча. Почему выпустил Красоткина? Нужно было время, а тайм-аут уже использовал. Нужно выигрывать следующий матч», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Гол и передача Бойда помогли московскому «Динамо» одолеть «Ладу»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Лада Артис Аболс
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15 сентября 2017, пятница
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