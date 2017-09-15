Аболс: с «Динамо» «Лада» опять нашла способ, как проиграть матч

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:3.

«Третий период провели неплохо, но, главное, опять нашли способ проиграть. Опять было нарушение численного состава, но эти нарушения были без вариантов, и они стоили матча. Почему выпустил Красоткина? Нужно было время, а тайм-аут уже использовал. Нужно выигрывать следующий матч», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.