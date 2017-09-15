Гол и передача Бойда помогли московскому «Динамо» одолеть «Ладу»

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2.

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Первый период прошёл безрезультативно, а в начале второй двадцатиминутки Дастин Бойд вывел бело-голубых вперёд. Вскоре гости отыгрались благодаря голу Игоря Скороходова, но за 46 секунд до перерыва Никита Комаров сделал счёт 2:1, а в начале заключительной трети Илья Никулин с передачи Бойда увеличил преимущество «Динамо». На последних минутах Дмитрий Костромитин сократил отставание до минимума, но большего гости не добились.

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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.