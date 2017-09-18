Проваливший медосмотр форвард «Торонто» Лупул обвинил клуб в жульничестве

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джеффри Лупул обвинил клуб в жульничестве на медосмотре. Лупул, который находится в списке травмированных на долгий срок, не выходил на лёд с февраля 2016 года. Он считает, что его держат в списке травмированных, чтобы расчистить место под потолком зарплат.



В комментариях к фото в своём «инстаграме» Лупул написал, что он «готов играть и ждёт звонка». Когда кто-то указал, что форвард провалил медосмотр, он ответил: «Ха-ха, провалил медосмотр? Они жульничают, и им позволяют это делать». Позднее он удалил свой комментарий.



Сезон-2017/18 станет для Лупула последним по контракту с «Торонто» со среднегодовой зарплатой $ 5,25 млн. Ранее с заявлением выступил бывший защитник «Торонто» Джаред Коуэн, который назвал выкуп «Лифс» его контракта «насмешкой» и отметил, что клуб не захотел иметь с ним дело после того, как узнал о травме.

Фото: instagram.com/jlupul