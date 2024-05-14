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Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 14 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 14 мая
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Сегодня, 14 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5)     1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5)     1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5)     1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5)     1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)    

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Стил) – 15:37 (4x5)     0:2 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:46 (5x4)     0:3 Хейсканен (Стэнковен, Робертсон) – 31:24 (5x5)     1:3 Миттельштадт (Друен) – 32:35 (5x5)     1:4 Дадонов (Марчмент, Хейсканен) – 49:27 (5x5)     1:5 Стил (Джонстон, Сегин) – 58:10 (en)    
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