Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5).