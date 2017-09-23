«Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль

Омский «Авангард» на домашней арене одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 6:1. «Железнодорожники» прервали свою победную серию из пяти выигранных матчей подряд.
В составе «Авангарда» заброшенными шайбами сумели отметиться Семён Кошелев, Кирилл Семёнов, Дмитрий Кугрышев, Виталий Меньшиков и Егор Мартынов, оформивший дубль. Единственный гол в составе команды Алексея Кудашова записал на свой счёт Максим Тальбо.
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