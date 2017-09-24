Женская сборная США оказала помощь детям Тампа-Бэй, пострадавшим от урагана «Ирма». Игроки женской национальной команды навестили детей клуба Freddie Solomon Boys & Girls, вручили им продукты, сыграли с ними в уличный хоккей и провели другие занятия.

«Это потрясающий эксперимент. Надеюсь, что мы внесли большой вклад в их жизни. Возможно, они даже не знали, кто мы. Но нужно было видеть, как просветлели их лица, когда мы вошли в дверь», — отметила хоккеиста Аманда Аманда Пелки.

Также информация доступна в официальном «твиттере» федерации хоккея США.