Скабелка: Сундстрём выбыл надолго, «Авангард» ищет ему замену

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал встречу с московским «Динамо» (0:1) и рассказал о состоянии здоровья Юхана Сундстрёма.



«Сложно что-то комментировать. Несмотря на то, что всего одна шайба, игра держала в напряжении до конца. Во втором периоде должны были забивать не одну, и не две шайбы. Были выходы «три в ноль», «два в одного». Кроме реализации, по другим моментам не могу предъявить претензий. Не смогли пробить Ерёменко, одна ошибка в начале третьего периода, и матч проигран.



Сундстрём выбыл надолго, мы его до Нового года не увидим, ему нужна операция. Он летал в Швецию на обследование, мы ждали вердикта врачей, и он оказался неутешительным. Конечно, в связи с этим мы ищем усиление, замену на позицию первого центрфорварда команды», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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