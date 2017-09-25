«Авангард» уступил московскому «Динамо» в Омске, Комаров забил победный гол

Омский «Авангард» потерпел поражение на домашнем льду в матче с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 0:1. Для команды Владимира Воробьёва эта победа стала третьей подряд.



Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт нападающий «Динамо» Никита Комаров. Вратарь московской команды Александр Ерёменко оформил сухой матч, ставший для него первым в нынешнем сезоне.

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