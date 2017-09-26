Тренер «Кладно»: ждём приезда Ягра, надеемся, что он будет играть за нас

Член тренерского штаба чешского клуба «Кладно» Павел Патера поделился мнением о возможном переходе нападающего Яромира Ягра.



«Ждём приезда Ягра, надеемся на его положительное решение о продолжении карьеры в ХК „Кладно“. Он великолепно тренируется и ничуть не изменился в последние годы, но я бы предпочёл видеть, как он здесь играет. С одной стороны, мне хочется, чтобы он продолжил карьеру в НХЛ, но с точки зрения моей работы я заинтересован увидеть его в „Кладно“. Ягр сумел бы резко изменить ситуацию в нашу пользу», — цитирует специалиста Hokej.cz.