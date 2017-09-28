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Результаты игрового дня в ВХЛ

28 сентября 2017, четверг. 00:02 Хоккей

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. Два матча регулярного чемпионата ВХЛ 27 сентября принесли следующие результаты.

В стартовом матче игрового дня «Ермак» на выезде нанёс поражение «Зауралью» — 1:0. Всё решил один гол, забитый Виталием Коньковым на 15-й минуте матча.

ВХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Ермак
Ангарск
0:1 – Коньков (Севанькаев, Юшков) – 14:50 (5x4)

В другой встрече дня «Рубин» на своём льду взял верх над новокузнецким «Металлургом» — 3:2. В составе победителей голами отметились Ильдар Валеев, Егор Алёшин и Руслан Трубкин. За проигравших забили Савелий Малетин и Игорь Фефелов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
3 : 2 0:1, 1:0, 2:1
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Малетин (Бутузов) – 16:17 (5x5), 1:1 – Валеев (Грязев, Попов) – 30:29 (5x4), 2:1 – Алёшин (Савенков, Ерофеев) – 47:43 (5x5), 2:2 – Фефелов (Дюрягин, Щукин) – 58:42 (5x5), 3:2 – Трубкин (Алёшин, Савенков) – 59:10 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Нк ХК Рубин
Новости. Хоккей
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