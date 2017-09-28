Результаты игрового дня в ВХЛ

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. Два матча регулярного чемпионата ВХЛ 27 сентября принесли следующие результаты.

В стартовом матче игрового дня «Ермак» на выезде нанёс поражение «Зауралью» — 1:0. Всё решил один гол, забитый Виталием Коньковым на 15-й минуте матча.

В другой встрече дня «Рубин» на своём льду взял верх над новокузнецким «Металлургом» — 3:2. В составе победителей голами отметились Ильдар Валеев, Егор Алёшин и Руслан Трубкин. За проигравших забили Савелий Малетин и Игорь Фефелов.