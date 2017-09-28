Нападающий «Сент-Луиса» Фаббри пропустит сезон-2017/18 из-за травмы

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри не сможет сыграть в сезоне-2017/18 из-за повторной травмы колена. Принято решение, что канадский хоккеист пропустит весь сезон-2017/18.



Фаббри повторно повредил колено, на котором в феврале 2017 года перенёс операцию. Форвард принял участие в одной предсезонной игре, проведя на площадке более 19 минут. В прошедшем сезоне он сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (11+18) очков, в плей-офф Фаббри участия не принимал.

Нападающий «Сент-Луиса» Фаббри выбыл с травмой до начала сезона