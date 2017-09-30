Айзерман: Сергачёв может провести любое число матчей, мы не торопимся

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман поделился мнением о том, попадёт ли защитник Михаил Сергачёв в основной состав клуба на сезон.



«Сергачёв может провести 9 матчей, 10 или 40 игр. Мы можем не торопиться с этим, он может сыграть любое количество игр. Мы пока не определились с составом на первый матч сезона. Сделаем это в течение недели», — приводит слова Айзермана Tampa Bay Times.



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