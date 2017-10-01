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Гулявцев: «Северсталь» играла первый и второй периоды практически без бросков

1 октября 2017, воскресенье. 19:16 Хоккей

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:3).

«Провели сегодня неважный матч. Особенно первый и второй периоды, практически играли без бросков. Много удалений с нашей стороны, но это не оправдывает. В актив могу занести только третий период, в котором мы играли так, как должны были играть весь матч. Были моменты, могли сравнять счёт, но подвела реализация. Готовимся к следующей игре, выезд у нас длинный», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Северсталь Александр Гулявцев
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
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