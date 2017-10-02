Комментатор Денис Казанский начал сезон в Ночной лиге с хет-трика

Известный комментатор Денис Казанский дебютировал в Ночной лиге сезона-2017/18 с хет-трика. Казанский выступает за московскую команду первой группы «Лиги надежды» «Белые Тигры», которая ведёт борьбу за путёвку в финал фестиваля Ночной лиги в Сочи и занимает после четырёх туров первое место.
30 сентября «Белые Тигры» встречались с «Академией», ещё одним претендентом на победу, и одержали победу со счётом 9:4.
В Ночной лиге играет ещё один хоккейный комментатор — Роман Скворцов выступает за команду «КБ Ледяные Волки».
«Число команд в НХЛ растёт, 10 лет назад об этом можно было только мечтать»
Главный тренер «Метеора» Леонид Канарейкин рассказал об особенностях работы в Ночной хоккейной лиге и о целях команды на сезон.