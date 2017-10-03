Лекомцев: на лёд выходит не Захаркин, игроки «Югры» сами допускали ошибки

Защитник «Югры» Иван Лекомцев прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б), а также отставку главного тренера Игоря Захаркина.



«Мы победили за счёт дисциплины. Получилось грамотно выполнить установку тренера и исключить контратаки. Когда в команде происходят такие вещи, как смена тренера, она всегда переустраивается. Это чисто психологический момент. У нас много молодых хоккеистов, ребята хотят показать себя перед новым тренером. Конечно, у нас есть психологический всплеск. Анатолий Анатольевич прививает своё видение хоккея, рисует, видео вместе с ним просматриваем.



Уход Захаркина положительно повлиял на команду? Знаете, не Захаркин на лёд выходит играть и играет в хоккей. Мы сами выходили и пропускали, допускали ошибки. Пришёл новый главный тренер, у ребят эмоции зашкаливают. Все хотят доказать свою состоятельность. Конечно, Захаркин попрощался с командой. Он зашёл в раздевалку, всем пожелал удачи», – цитирует Лекомцева «Спорт Бизнес Online».

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