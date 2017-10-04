Стали известны составы минского «Динамо» и «Барыса» на очный матч

Минское «Динамо» и «Барыс» обнародовали составы на очный матч.
«Динамо» Минск
Энрот (Карнаухов);
Граньяни — Денисов, Лингле — Хауден — Гаврус;
Шинкевич — Дюков, Китаров — Волков — Павлович;
Хенкель — Знахаренко, Дрозд — Ковыршин — Матерухин;
Устиненко — Буйницкий, Кулаков — Шарангович — Степанов.
«Барыс»
Карлссон (Кудрявцев);
Семёнов — Даллмэн, Доус — Вей — Фрэттин;
Липин — Полохов, Жайлауов — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Савченко — Шалапов, Михайлис — Гурков — Старченко;
Орехов — Маклюков, Акользин — Сагадеев — Маркелов.
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