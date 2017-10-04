ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд

ХК «Сочи» дома проиграл «Сибири». Это поражение стало пятым подряд для команды Сергея Зубова и восьмым в 17 матчах сезона. Новосибирцы прервали серию поражений на отметке в два матча. В 17 матчах сезона на счету команды 9 побед.

Основное время матча принесло ничью и в общей сложности шесть заброшенных шайб — 3:3. За ХК «Сочи» забили Эрик О'Делл (дубль) и Сергей Шмелёв. В составе «Сибири» шайбы забросили Иван Верещагин, Вячеслав Основин и Александре Берстрём. Шведский легионер новосибирской команды принёс победу в овертайме — 4:3 в пользу «Сибири».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.