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ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд

4 октября 2017, среда. 22:09 Хоккей

ХК «Сочи» дома проиграл «Сибири». Это поражение стало пятым подряд для команды Сергея Зубова и восьмым в 17 матчах сезона. Новосибирцы прервали серию поражений на отметке в два матча. В 17 матчах сезона на счету команды 9 побед.

Основное время матча принесло ничью и в общей сложности шесть заброшенных шайб — 3:3. За ХК «Сочи» забили Эрик О'Делл (дубль) и Сергей Шмелёв. В составе «Сибири» шайбы забросили Иван Верещагин, Вячеслав Основин и Александре Берстрём. Шведский легионер новосибирской команды принёс победу в овертайме — 4:3 в пользу «Сибири».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 4 1:0, 1:3, 1:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – О'Делл (Падакин, Щитов) – 02:25 (5x5), 1:1 – Верещагин (Закриссон, Бергстрём) – 20:35 (5x3), 1:2 – Основин (Санников, Левицкий) – 21:16 (5x3), 2:2 – О'Делл (Падакин, Юньков) – 30:19 (5x5), 2:3 – Бергстрём (Верещагин) – 32:51 (5x4), 3:3 – Шмелёв (Лапенков, Цветков) – 55:18 (5x5), 3:4 – Бергстрём (Шаров, Полашек) – 62:41 (3x3)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК Сочи
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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