Витасек: тактика и схемы «Югры» с новыми тренерами поменялись

Защитник «Югры» Ондржей Витасек подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).



«У нас всегда не очень удачно получаются первые периоды. Так и в этой игре — мы первыми пропустили быстрый гол. Потом начали двигаться лучше и энергичнее, поймали игровой ритм. А когда нам самим удалось забить гол, то почувствовали прилив сил. Третий период для нас отличался от первых двух. Если бы мы так играли с первых минут, то игра пошла бы другим путём. Надеюсь, следующий матч мы начнём так, как сыграли сегодня третий период.



Я не так много времени провёл в команде под руководством Игоря Захаркина. Всего четыре игры. Тактика и схемы с новыми тренерами, конечно, поменялись. В нашей команде нет звёзд, поэтому мы должны все 60 минут матча играть агрессивно и использовать свои сильные стороны. Надо сразу находить подход, чтобы обыгрывать других соперников.



Система игры здесь совсем другая, так же как и скорость мышления. В КХЛ нужно быстрее принимать решения. На следующий же день после приезда в Ханты-Мансийск я вышел на игру. Не было времени для адаптации, нужно было сразу входить в ритм. Но мне здесь нравится. До этого я играл два месяца в Швеции и не знал, как играют в России. Надеюсь, что я буду лишь улучшать свои навыки», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Емелин: «Югра» не смогла создать помехи вратарю