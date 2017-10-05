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Новиков: Кудашов оставил рабочую команду, у неё в топке есть уголь

5 октября 2017, четверг. 13:50 Хоккей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил уверенность в том, что с приходом Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера ярославского «Локомотива» результаты команды улучшатся.

«Могу сказать, что Кудашов оставил рабочую команду с хорошей перспективой для молодых ребят. Это не паровоз, у которого отвалилось колесо и дым не идёт из трубы. Нет, команда на ходу. Где-то она недобрала очков, но коллектив в рабочем состоянии, в топке уголь есть. Думаю, что Квартальнов что-то добавит и результат улучшится.

То, что в нашем чемпионате есть такие результаты, как во вчерашней игре «Салавата Юлаева» и СКА, – это печально. Иногда вообще непонятен наш уровень хоккея. То, что СКА – лидер, это ясно. Но это не повод для того, чтобы так проваливать домашнюю игру. Слова Вестерлунда для меня – оскорбление нашего хоккея. И в сложившийся ситуации есть виновники – это менеджмент клубов и тренеры, которые приходят на год в команду, не строя там ничего», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

С огнём в глазах и по рельсам. Что ждёт «Локомотив» при Квартальнове
Он заставит биться, но заведёт команду в тупик.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов Юрий Новиков
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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