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«Вегас» одержал волевую победу над «Далласом» в своём первом матче в НХЛ

7 октября 2017, суббота. 06:26 Хоккей

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» в своём первом матче в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 38-й минуте Тайлер Сегин вывел «Даллас» вперёд. На 51-й минуте Джеймс Нил сравнял счёт, а на 58-й он оформил дубль и принёс «Вегасу» победу.

Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 45 бросков по своим воротам из 46. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут 43 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Сегин (Шор, Клингберг) – 37:01 (5x4), 1:1 – Нил (Шмидт, Сбиса) – 50:27 (6x5), 1:2 – Нил (Икин, Гэррисон) – 57:16 (5x5)
Шипачёв не попал в заявку «Вегаса» на игру с «Далласом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Александр Радулов Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
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