«Вегас» одержал волевую победу над «Далласом» в своём первом матче в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» в своём первом матче в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 38-й минуте Тайлер Сегин вывел «Даллас» вперёд. На 51-й минуте Джеймс Нил сравнял счёт, а на 58-й он оформил дубль и принёс «Вегасу» победу.

Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 45 бросков по своим воротам из 46. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут 43 секунды.