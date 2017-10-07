Радулов не набрал очков, но был признан второй звездой матча с «Вегасом»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов был признан второй звездой матча с «Вегас Голден Найтс», который завершился со счётом 1:2.



Россиянин в этой встрече не отметился набранными очками, провёл на площадке 17 минут 43 секунды, заработал четыре минуты штрафа и нанёс четыре броска по воротам. Единственный гол «Далласа» забил Тайлер Сегин, который 10 раз бросил в створ ворот и сыграл 19 минут 22 секунды.



Первой звездой матча стал вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 45 из 46 бросков, третьей — нападающий Джеймс Нил, оформивший дубль.

Злой русский. Радулов крушит и удаляется в первом матче за «Даллас» Но проигрывает «Вегасу» без Вадима Шипачёва.