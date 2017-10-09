Мухометов: решение по Андриевскому будет приниматься сегодня

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов сообщил, что решение по главному тренеру Александру Андриевскому будет приниматься владельцами команды сегодня, 9 октября.



«Давайте дождёмся завтрашнего дня, всё и узнаете. Пока не могу сказать, решение окончательно будет приниматься только сегодня – владельцами команды в Москве. Завтра будет сбор команды, она сейчас во Владивостоке, там решение будет озвучено игрокам», — цитирует Мухометова РИА Прима-Медиа.

«Адмирал» занимает 12-е место на Востоке, в 19 матчах набрав 17 очков.

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