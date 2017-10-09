«Спартак» обменял Хрипунова в «Автомобилист» на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» обменял нападающего Степана Хрипунова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Ранее форвард перешёл в московскую команду из «Салавата Юлаева» в обмен на форварда Владимира Бобылёва.

Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.

22-летний Хрипунов в текущем регулярном чемпионате сыграл в одном матче за «Салават» и не отметился результативными действиями при показателе полезности "-1", а также провёл девять игр в ВХЛ за «Торос», набрав 3 (2+1) очка. Всего в КХЛ Хрипунов сыграл 78 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 10 передач при показателе полезности "-2".

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».