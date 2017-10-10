Крикунов: ребята молодцы, что отыгрались, но лучше было не пропускать эти голы

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его команда обыграла соперника со счётом 5:3.



«У нас отсутствие Кучерявенко и Голышева сказывается, в большей степени даже Кучерявенко, так как центральных нет. А без ведущего центрального тяжело очень играть. Мы переставили Паре к Миловзорову и Крикунову, чтобы немного оживить звено. У нас одно звено осталось неразваленным, всё пробуем, ищем что-то.



Конечно, мы сегодня сразу получили удаление, гол, потом трижды отыгрывались. Ребята молодцы, что это сделали, но лучше бы, конечно, не пропускали эти голы, а сразу бы забивали первые. Но всё равно молодцы, отыгрались, сделали 4:3, поймали на контратаке противника. «Витязь» пошёл уже практически ва-банк, а мы забили пятый гол и довели эту игру до победы. Огромное количество ошибок сегодня. То ли из-за того, что с Востока вернулись, то ли мы так выхлестнулись с «Йокеритом» эмоционально. Не совсем качественная игра. Результат есть, но игра пока оставляет желать лучшего.



Как сыграла тройка Попов — Бек — Кинг? У нас других игроков нет пока. Сейчас появился Хрипунов. Посмотрим, может быть, будет другое сочетание», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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