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Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

11 октября 2017, среда. 18:24 Хоккей

Клуб из Ташкента может появиться в Континентальной хоккейной лиге в течение двух ближайших сезонов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время в лиге выступает 27 клубов из семи стран – России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии. По итогам сезона-2017/18 КХЛ покинут три клуба.

С конца января в столице Узбекистана ведётся строительство ледового комплекса «Хумо Арена», рассчитанного на 12 тысяч зрителей. Завершение строительства намечено на осень 2018 года. Планируется, что после открытия «Хумо Арена» будет принимать домашние матчи клуба «Бинокор» в чемпионате КХЛ. Сроки входа клуба в лигу напрямую зависят от даты сдачи дворца в эксплуатацию.

Финансирование клуба может взять на себя одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL, в настоящий момент являющейся одним из партнёров КХЛ. ERIELL активно работает в Узбекистане, её владельцы заинтересованы в появлении клуба КХЛ. Предметные переговоры между узбекистанской стороной и КХЛ начнутся, когда станет понятна точная дата сдачи «Хумо Арены» в эксплуатацию.

На конгрессе ИИХФ уже прошла презентация «Хумо Арены». Представители узбекистанской стороны просили о проведении на арене хоккейного турнира под эгидой ИИХФ, который был бы приурочен к открытию спортивного сооружения.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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КХЛ
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
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