Бекстрём: надо держаться подальше от скамейки штрафников

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился впечатлениями после поражения от «Питтсбург Пингвинз» (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Надо держаться подальше от скамейки штрафников. Всё в итоге сводится к удалениям. Мы не выполняем как следует свою работу в обороне, а затем соперник начинает наседать и делает быстрые прорывы. Говоря откровенно, в этом «Питтсбург» очень хорош, а мы в ответ начинаем удаляться. Нужно чище и точнее работать с шайбой, стараться избегать этих штрафов», — приводит слова Бекстрёма Washington Post.



В матче с «Пингвинз» «столичные» получили 6 двухминутных удалений, 3 из которых были реализованы соперником.

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