Прошло 9 лет со дня смерти Алексея Черепанова

Ровно девять лет назад ушёл из жизни нападающий омского «Авангарда» Алексей Черепанов. 13 октября 2008 года, во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем», остановилось сердце хоккеиста.

Черепанов — победитель юниорского чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира. В составе «Авангарда» он стал бронзовым призёром чемпионата России сезона-2006/07. Черепанов был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс». В Барнауле есть арена имени Алексея Черепанова.

Трагическая судьба "Сибирского экспресса" Сегодня, 15 января, исполнилось бы 25 лет Алексею Черепанову. И в трагедию, которая случилась 13 октября 2008 года, не верится до сих пор…

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Авангарда».