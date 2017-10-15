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Калинин: СКА нужно было больше идти на ворота и обострять в матче с «Ак Барсом»

15 октября 2017, воскресенье. 20:08 Хоккей

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра была. Встречались два соперника, которые претендуют на Кубок Гагарина. Было много борьбы, обе команды хотели выиграть, им повезло чуть больше. Надо немножко больше идти на ворота, обострять, бросать, играть на пятаке — не только по углам ездить. Этого не хватило. Я не знал, что СКА два года не может выиграть у «Ак Барса», мы не вспоминали об этом. Есть ли позитив, что я забросил 100-ю шайбу команды в «регулярке»? Нет. Если команда проиграла — что тут говорить», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Знарок: матч с «Ак Барсом» был первым серьёзным для СКА, допустили глупую ошибку
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК СКА Сергей Калинин
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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