Назаров: 3 основных игрока получают травму — ты в ж…, в Питер едем клубом ВХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также специалист заявил, что на следующий выездной матч со СКА команда поедет с составом уровня ВХЛ. Матч пройдёт 17 октября. Действующий чемпион в параллельном матче потерпел второе поражение в 23 матчах сезона — в овертайме от «Ак Барса».



«Благодарен команде. Тяжёлый матч, у нас много травмированных. Рад, что молодые ребята вышли и сыграли на должном уровне, как попросили. Три основных игрока получают травму — ты в ж… Назову это проблемой малобюджетных клубов.

Но сегодня мы выиграли. Мне нравятся молодые дерзкие ребята — почему им не давать играть? Не знаю, когда вернутся наши лидеры, но в Питер едем клубом ВХЛ. Вратарь Илья Ежов будет стоять», — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.