Болельщицы «Торпедо» выиграли конкурс рисунков на асфальте, проводимый КХЛ

Жительницы Нижнего Новгорода Яна Соловьева и Любовь Копнина стали победительницами конкурса, проводимого Континентальной хоккейной лигой «Раскрась свой город!». По условиям конкурса, любители хоккея должны были нарисовать на асфальте рисунки о своей любимой команде.

«Торпедо» пригласило победивших девушек на домашний матч регулярного чемпионата со «Спартаком», в перерыве которого на льду арены им были вручены подарки от клуба.

Болельщицы «Торпедо» выиграли конкурс КХЛ Фото : hctorpedo.ru

Видеосюжет можно посмотреть также на официальном канале «Торпедо» в YouTube.