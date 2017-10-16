На «Чемпионате» взял старт опрос «Сколько очков наберёт за сезон в НХЛ Вадим Шипачёв?». Предлагаются следующие варианты ответа:

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

— Меньше 20;

— 20-40;

— 46-60;

— Больше 60.

Российский форвард дебютировал в лиге за «Вегас Голден Найтс» и забросил победную шайбу в своём первом матче с «Бостон Брюинз», который завершился со счётом 3:1. 30-летний Шипачёв перешёл в НХЛ после сезона-2016/17, подписав с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн.

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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.